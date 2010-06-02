Журналістів допустять до розслідування загибелі студента в міліції

Міністерство внутрішніх справ залучило журналістів та правозахисників до розслідування загибелі студента.



Відповідний наказ міністр Анатолій Могильов підписав у вівторок, повідомляє прес-служба МВС.



До складу робочої групи з розслідування загибелі студента увійшли правозахисник Едуард Багіров, Володимир Мжельський (5 канал), Анатолій Гавриш (газета "Факты и комментарии") та Тетяна Кругова (сайт "Кримінал.ТВ").



"Таке рішення міністра прийнято у зв`язку зі значним суспільним резонансом цієї події, яка продовжує залишатися однією з головних тем інформаційних повідомлень. Відповідно до наказу після закінчення перевірки МВС проведе спільну прес-конференцію із цього питання", - зазначається у повідомленні.



Як відомо, минулого тижня в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента в районний відділ міліції Шевченківського району, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.



Згодом міліція заявила, що студент загинув у Шевченківському районному відділенні міліції в столиці через те, що впав, перебуваючи у нетверезому стані.



Українська правда