Служба внутрішньої безпеки почала «трусити» міліцію

Служба внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України розпочала комплексні перевірки дотримання законності працівниками органів внутрішніх справ.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС.

Під суворий контроль з боку СВБ підпадають всі працівники міліції, незалежно від посад, звань, часу служби в ОВС тощо, підкреслили в ДГЗ.