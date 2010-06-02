Служба внутрішньої безпеки почала «трусити» міліцію
14:52, 02 червня 2010Права людини
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Кажуть, під первірку підпадають всі
Служба внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України розпочала комплексні перевірки дотримання законності працівниками органів внутрішніх справ.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС.
Під суворий контроль з боку СВБ підпадають всі працівники міліції, незалежно від посад, звань, часу служби в ОВС тощо, підкреслили в ДГЗ.
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