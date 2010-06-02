Затримали голову донецької медіапрофспілки... за тероризм

В Києві на залізничному вокзалі затримали голову Незалежної медіапрофспілки у Донецьку Максима Абрамовського.

Про це повідомив "Українській правді" його колега Тимофій Златкін.

За його словами, затримання відбулося в приміщенні станції метро "Вокзальна".

"Ми приїхали в Київ, при вході в метро затримали Максима Абрамовського. Він йшов за мною, йому руки скрутили двоє осіб в цивільному і запхали у відділення міліції. Ми зараз знаходимось тут Це було десь о 10-30", - повідомив Златкін.

"Ми вже другу годину чекаємо під дверима міліції. Запитуємо про підстави для затримання, вони кажуть, що проводиться акція "Антитерор", - розповів він.

Златкін також додав, що Абрамовський встиг йому зателефонувати і повідомити, що його б`ють.

Керівник центру громадських зв`язків головного управління МВС у місті Києві Володимир Поліщук повідомив, що підставою для затримання Максима Абрамовського став газовий пістолет, передає Телекритика.

"Він зараз перебуває на допиті у кімнаті міліції. Мені вже дзвонили журналісти і говорили про те, що його катують. Я цю інформацію спростовую", - зазначив він.

"У нього було знайдено газовий пістолет, і зараз з`ясовують, чи є в нього відповідні дозволи на його носіння. Є підозра, що це пістолет перероблений з газового на травматичний. Зараз розберуться і його відпустять", - сказав він.

Головний спеціаліст ЦГЗ ГУ МВС у місті Києві Олександр Радкевич уточнив, що газовий пістолет перероблений на інший засіб.

"Газовий пістолет, на який він має дозвіл, чи то він, чи йому переробили на інший засіб: у магазині є різні набої. Тепер цей пістолет буде вилучено і направлено на експертизу, а Абрамовського - відпустять до результатів експертизи. Якщо дійсно буде встановлено, що пістолет перероблений буде прийняте відповідне рішення», - повідомив Радкевич.

Він також розповів, що працівники охорони метрополітену постійно проводять рейди, їздять по потягах, проводять оперативно-розшукові засоби по виявленню злочинців та кишенькових крадіїв.

Водночас Златкін, відповідаючи на питання про пістолет, сказав: "На скільки я знаю, у нього є дозвіл. Бо він помічник депутата ВР і у нього є міжнародна прес-карта. Я колишній співробітник органів, у мене теж є дозвіл..." - розповів він.

Відповідаючи на закиди про те, що газовий пістолет перероблено на травматичний, Златкін відповів: "Газовий на травматичний переробити неможливо, бо якщо вставити не ті набої, пістолет розірветься в руках під час пострілу".

Українська правда