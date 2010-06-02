Акція протесту проти свавілля міліції «Міліція поза законом».

4 червня біля стін Міністерства внутрішніх справ України громадські організації проведуть акцію протесту проти свавілля міліції «Міліція поза законом».

Впродовж перших ста днів влади Януковича українці відчули утиски своїх громадянських прав та свобод, зокрема свободи на мирні зібрання. За короткий проміжок часу громадськістю зафіксовані численні порушення з боку міліції конституційних прав громадян на проведення мирних зборів. Правоохоронці незаконно розганяють мітинги, здійснюють протиправне затримання та побиття їх учасників. Винні лишаються непокараними.

В акції візьмуть участь представники декількох громадських організацій та рухів.

Акція на підтримку вимог, що будуть висунені до Міністерства внутрішніх справ, також, пройде 4 червня у Харкові, де свавілля міліції останні декілька тижнів набуває загрозливого характеру.

Адреса проведення: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.

Час початку заходу: 12.00.

Контактна особа: Василь Гацько

+38 (067) 328-72-46

