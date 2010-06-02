Frankfurter Allgemeine: в Україні поширюється внутрішня цензура

Після того, як громадяни України поспілкувалися з іноземними журналістами про строки Віктора ЯНУКОВИЧА за ґратами за, нібито, тілесні ушкодження, їх запросили на розмову до Службу безпеки України. Тепер ці громадяни непокояться за своє майбутнє та бояться називати журналістам імена, пише Конрад ШУЛЛЄР, оглядач впливового німецького видання Frankfurter Allgemeine у статті «Поширення внутрішньої цензури в Україні».

Нещодавно із заявою виступив також Уповноважений федерального уряду з прав людини Маркус ЛЬОНІНГ. В інтерв’ю цій газеті він закликав В.ЯНУКОВИЧА «не повертатись до старих практик, а захистити існуючі здобутки» у сфері засобів масової формації.

Як зазначається у статті, вже відомі перші випадки, коли посадовці намагаються вплинути або залякати журналістів. У статті наголошується, що “свобода слова залишалася одним з небагатьох справжніх здобутків Помаранчевої революції 2004 року, під час якої було скинуто кліку авторитарного Президента Леоніда КУЧМИ та В.ЯНУКОВИЧА, який тоді був прем’єр-міністром та, завдяки фальсифікації виборів намагався стати Президентом”.

Розмаїття думок в Україні, на думку автора, знаходиться під загрозою, оскільки вперше з 2004 року В.ЯНУКОВИЧУ вдалось сконцентрувати в одних руках контроль над всіма головними державними органами - президентською адміністрацією, урядом, парламентом, Генеральною прокуратурою. Ця політика особливо торкнулась колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка сьогодні є лідером опозиції.

Як зазначається у статті, власниками всіх без винятку великих медіа-груп є олігархи, переважно промислові магнати, чий успіх залежить від прихильності уряду. Вони прагнуть отримати зиск від приватизації фабрик та енергетичних підприємств та сподіваються на прихильне ставлення податкової адміністрації.

Автор наводить приклад прояву в повній мірі нової лінії цензури під час підготовки сюжетів про російсько-українську угоду по флоту: Інтернет-газета «КиївПост» підрахувала, що в своєму 30-хвилинному випуску новин, присвяченому цій угоді, канал Віктора ПІНЧУКА ICTV відвів опозиції лише одну хвилину. «5 канал» взагалі вивів політичні теми на задній план, а нещодавно в останню хвилину канал скасував програму за участю лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО.

Ця тенденція до внутрішньої цензури на приватних телеканалах України в деяких випадках посилювалась за рахунок прямого втручання президентської адміністрації. Служба безпеки також все частіше вживає заходи, і не тільки через розмови з журналістами, зазначає Frankfurter Allgemeine.