Програма Януковича підвищує пенсійний вік для жінок

Програмою економічних реформ передбачено поступове вирівнювання пенсійного віку чоловіків і жінок протягом 10 років.

Це передбачено Програмою економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яку сьогодні схвалив Комітет із економічних реформ при Президенті України.

Програма передбачає три етапи пенсійного реформування. На першому етапі (до кінця ц.р.) передбачається введення фіксованого розміру пенсійного внеску для підприємців-спрощенців, обмежити розмір максимальних пенсій.

На другому етапі (до кінця 2012 р.) планується створити стимули для того, щоб громадяни після досягнення пенсійного віку продовжували працювати, а також збільшити мінімальний термін страхового стажу для отримання пенсії за віком, скасувати необгрунтовані пільги з дострокового виходу на пенсію, почати поступове вирівнювання пенсійного віку жінок і чоловіків, поступовий перерозподіл ставки внеску на пенсійне страхування від роботодавця на працівника. Також передбачено підвищити нагляд за накопичувальними пенсійними фондами, ввести накопичувальну систему державного пенсійного страхування й ввести обов`язкові корпоративні пенсійні схеми для фінансування дострокових і спеціальних пенсій для окремих категорій професій, пов`язаних із ризиком для життя.

До кінця третього етапу (до кінця 2014 р.) заплановано диверсифікувати схеми приватного пенсійного страхування, ввести програми спільного інвестування тощо.

Для стабілізації солідарної пенсійної системи програмою передбачається необхідність підвищити мінімальну тривалість страхового стажу для отримання пенсії за віком із 5 до 15 років; вирівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків (поступово з кроком 0,5 року протягом 10 років); наблизити пенсійний вік до європейських стандартів (65 років) для учасників другого рівня пенсійної системи; стимулювати пізніший вихід на пенсію шляхом підвищення нормативної тривалості стажу з 20/25 років до 30/35 років із одночасним збільшенням коефіцієнта обліку наднормативного стажу або відстрочення виходу на пенсію. Також пропонується звільнити солідарну систему від дострокових і пільгових пенсій; обмежити максимальний розмір пенсій, які виплачуються з солідарної системи; виплачувати пенсії за віком для всіх пенсіонерів, які працюють, в розмірах, визначених законом про обов`язкове пенсійне страхування; перерозподіляти частку внеску на пенсійне страхування від роботодавця до працівника; відокремити внесок на соціальне страхування від єдиного податку; скоротити пільги із дострокового виходу на пенсію.

У документі також наголошується, що для введення накопичувального рівня пенсійної системи необхідно визначити розмір внесків, оцінити величину одного року стажу в солідарній системі для учасників дворівневої системи; передати Пенсійному фонду функції збору й адміністрування коштів другого рівня пенсійної системи, ввести систему єдиних пенсійних рахунків; забезпечити можливість залучати приватні компанії для управління активами.

Передбачається, що за підсумками реформування пенсійної системи співвідношення середніх розмірів пенсій і зарплат становитиме не менше 45%, по солідарній системі – 40%; співвідношення середніх розмірів пенсій жінок і чоловіків буде не нижче 75%; ставка відрахувань на пенсійне страхування – не більше 35%; співвідношення обсягу пенсійних витрат із ВВП – не більше 12% до 2014 р.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розроблена й схвалена Комітетом із економічних реформ при Президенті України, реалізовуватиметься в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.