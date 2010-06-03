Онопенко про суди, Венеціанську комісію та хибні засади

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО наголошує, що ряд концептуальних положень проекту закону "Про судоустрій України і статус суддів" не відповідає визначеним Конституцією України основним засадам функціонування судової влади, здійснення правосуддя, побудові судової системи, гарантіям незалежності суддів та права громадян на судовий захист.

Про це йдеться у листі В.ОНОПЕНКА до голови Верховної Ради України у зв’язку з тим, що відповідний проект закону, внесений Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, визначено як невідкладний для позачергового розгляду парламентом, повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ.

Зокрема, голова ВСУ наголошує, що законопроект містить багато юридично необґрунтованих новел, прогалин, внутрішніх суперечностей, що унеможливлює належне врегулювання ним правових засад судоустрою, статусу суддів та судочинства відповідно до Конституції України та міжнародних стандартів у сфері судочинства.

“Проект базується на хибних концептуальних засадах, багато його ключових положень прямо суперечать Конституції України та не враховують рекомендації Венеціанської комісії, зокрема щодо побудови судової системи”, - підкреслив В.ОНОПЕНКО.

Зокрема, стосовно положень законопроекту в частині визначення системи судів загальної юрисдикції голова ВСУ констатує, що вони “не тільки не вирішують задекларованої у пояснювальній записці до законопроекту мети реформування системи судочинства відповідно до міжнародних стандартів, спрощення процедури доступу до суду для кожного громадянина, а навпаки, прямо суперечать висновкам Венеціанської комісії”.

В.ОНОПЕНКО зазначає, що запропоновані проектом зміни суттєво звужують процесуальні можливості судового захисту прав і свобод громадян, прав та законних інтересів юридичних осіб, а також інтересів держави в судах загальної юрисдикції в Україні. Це полягає, зокрема, в значному скороченні строків позовної давності, термінів апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, зниженні рівня гласності та відкритості судового процесу, обмеженні змагальності сторін, звуження права на апеляційне та касаційне оскарження тощо.

На думку голови Верховного Суду, реалізація положень цього проекту може призвести до звуження обсягу конституційних гарантій прав громадян на судовий захист, зниження рівня такого захисту, істотного збільшення кількості звернень громадян до Європейського суду з прав людини, руйнації єдиної судової системи України, посилення залежності судів і суддів.

В.ОНОПЕНКО наголошує, що зазначений законопроект потребує концептуального доопрацювання.

Як повідомляв УНІАН, вчора Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроект «Про судоустрій і статус суддів», внесений В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Даний законопроект був зареєстрований у парламенті 31 травня 2010-го року. За словами Президента, ухвалення та реалізація положень проекту нового закону про судоустрій і статус суддів стане основою подальшого проведення реформи судочинства.

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що при розробці законопроекту були враховані усі поради європейських експертів, зокрема Венеціанської комісії.