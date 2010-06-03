У Держдепартаменті США занепокоєні діями СБУ

Держдепаратмент США обговорив з тимчасовим повіреним України в США питання, пов`язані зі свободою слова і зборів в Україні, йдеться в заяві прес-секретаря американського дипломатичного відомства.

«Сьогодні Держдеп порушив питання, що мають відношення до свободи слова і зборів в Україні, включаючи повідомлення про недавні контакти між представниками органів безпеки і ректором Українського католицького університету у Львові» - сказано в заяві, розміщеній на сайті Держдепартаменту США.

Держдепартамент висловив занепокоєння діями, які можуть трактуватися як обмежуючі основоположні свободи.

«Ми вітаємо пропозицію керівника держбезпеки України зустрітися з ректором університету», - наголошується в повідомленні.

«Українці мають пишатися демократичним прогресом, і ми сподіваємося, що рух шляхом прогресу буде продовжений» - йдеться в заяві Держдепу США.