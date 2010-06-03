Верховна Рада звільнила 5 суддів за порушення присяги

Верховна Рада України звільнила ряд суддів за порушення присяги судді.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, звільнено суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Олега БАЧУНА і Миколу КИШИНСЬКОГО, суддю Господарського суду міста Києва Валентину СМІЛЯНЕЦЬ, суддю Малинівського районного суду Одеси Ірину САВИНСЬКУ, суддю Голованівського районного суду Кіровоградської області Сергія КОНЯКІНА.

С.КОНЯКІН під час виступу у парламенті зазначив, що документи щодо порушення ним присяги судді було подано колишнім народним депутатом Віктором ЛОЗІНСЬКИМ “за те, що я не виконав його незаконних вимог” (ВР достроково припинила повноваження В.ЛОЗІНСЬКОГО і дала дозвіл на притягнення його до кримінальної відповідальності – УНІАН).

Водночас член Комітету ВР з питань правосуддя Валерій ПИСАРЕНКО зауважив, що Вища рада юстиції подала документи про те, що даний суддя “фальсифікував матеріали справ і розглядав їх без участі позивачів і відповідачів”.

І.САВИНСЬКА заявила: «Була дуже тяжка політична ситуація» і на неї «здійснював тиск голова суду».

На це В.ПИСАРЕНКО сказав, що питання стовоно тиску голови суду подано на розгляд Генеральної прокуратури. При цьому він додав, що І.САВИНСЬКА суддя розглядала питання щодо “Сумиобленерго”, щодо Нікопольського заводу феросплавів, щодо “Полтавагазу” і телекомпанії “1+1”. “Юрисдикція розповсюджувалася майже на всю країну”, - зауважив він.

Як сказав О.БАЧУН, йому “нема за що червоніти” ні перед Верховною Радою, ні перед народом України”. Він вважає, що ситуація навколо нього має «політичний відтінок».

У відповідь В.ПИСАРЕНКО заявив, що до профільного комітету ВР надійшли документи про те, що О.БАЧУН здійснював “дії, які не сумісні з присягою судді”.

Сьогодні також виносилося на розгляд парламенту питання щодо звільнення з посади судді Верховного суду України Олександра ВОЛКОВА. Але це питання було перенесено у зв’язку з відсутністю судді.

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО наголосив, що “не можна реалізовувати принципи законності незаконними методами”. Він зазначив, що цей суддя має бути заслуханий, і не можна його звільняти лише за те, що комусь цього дуже хочеться. “Знаєте, навіть у вовчій зграї є певні правила поведінки”, - додав він.

В.ОНОПЕНКО наголосив, що неприпустимим є робити “одобрямс”, бо хтось казав, що треба звільнити”.