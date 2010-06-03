Розвішувачів «лапши від Януковича» відігнали від палацу Україна
16:08, 03 червня 2010Права людини
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"Беркут" нічого не пояснював
Співробітники спецпідрозділу «Беркут» перешкодили представникам партії «За Україну!» розпочати акцію «Лапша і мильні бульбашки від Януковича» біля Національного палацу «Україна».
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», бійці спецназу «Беркуту» “у брутальний спосіб оточили активістів і силою відтіснили учасників акції від площі перед палацом «Україна» аж до вулиці Тельмана. При цьому вони нічого не пояснювали. Зараз всі учасники оточені щільним кільцем бійців спецпідрозділів міліції”.
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