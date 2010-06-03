Міліція затримала активістів партії «За Україну!»

Працівники міліції затримали активістів партії «За Україну!», які сьогодні мали намір провести акцію «Лапша і мильні бульбашки від Януковича» біля Національного палацу «Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “За Україну!” співробітники спецпідрозділу «Беркут» оточили щільним кільцем учасників акції.

Співробітники міліції відмовляються показувати свої посвідчення, повідомляти причину затримання активістів партії «За Україну!», йдеться у повідомленні.

Серед затриманих - заступник голови партії «За Україну!» Юрій ЗУБКО, який вимагає надати рішення, згідно з яким порушується конституційне право громадян на вільне пересування.

Активісти роздають одноразові виделки працівникам міліції, щоб вони “познімали зі своїх вух «лапшу» від ЯНУКОВИЧА”.