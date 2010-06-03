Громадські слухання щодо проблем парку імені Горького у Харкові

В.о. Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС призначив громадські слухання на тему «Захист зелених насаджень і Лісопарку міста Харкова».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження від 2 червня опубліковане на офіційному сайті Харківської міськради.

Загальноміські слухання розпочнуться 19 червня о 10.00 у приміщенні Київської районної у місті Харкові ради.

Згідно з розпорядженням, «з метою інформування територіальної громади про стан озеленення й утримання зелених насаджень у Харкові» на слухання були запрошені начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області, начальник Державної екологічної інспекції в Харківської області, головний державний санітарний лікар Харкова, директор державного підприємства «Східгеоінформ», голова Харківської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, голова екологічної групи «Печенеги», а також депутати Харківської міської ради.