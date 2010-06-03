Громадськість вимагає удосконалити закони про свободу слова і доступ до інформації

132 громадські організації з різних регіонів України вимагають від державної влади удосконалення законодавства щодо свободи слова і забезпечення права громадян на доступ до інформації.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив представник Української Гельсінської спілки Володимир ЯВОРСЬКИЙ, зауваживши, що громадськість, зокрема, вимагає прийняття закону про доступ до публічної інформації.

Як йшлося на прес-конференції, громадські організації висловили підтримку журналістському руху “Стоп цензурі!”. Представники громадськості заявляють, що на сьогодні зафіксовано численні випадки обмеження доступу до інформації звичайних громадян, у тому числі йдеться про інформацію про економічний розвиток і планування територій, екологію, освіту.

Зокрема, за словами В.ЯВОРСЬКОГО, “люди не знають, що і хто будує навколо їхніх помешкань. Непрозорість інформації сприяє свавіллю чиновників”.

У свою чергу представник ВЕГО «Мама-86» Ганна ГОЛУБОВСЬКА-ОНІСІМОВА звернула увагу на “фундаментальне право” громадян знати володіти екологічною інформацією, оскільки часто це стосується безпеки життя. Зокрема, вона нагадала події у Вінницькій і Тернопільській областях, де від гострих нітратних отруєнь внаслідок вживання води з колодязів померли троє немовлят. Г.ГОЛУБОВСЬКА-ОНІСІМОВА зазначила, що це сталося насамперед тому, що батьки-власники колодязів не володіли інформацією щодо вмісту нітратів у воді.

За словами В.ЯВОРСЬКОГО, проблеми виникають, зокрема, через недосконале законодавство про доступ до інформації. “Це закон про інформацію. І тому громадські організації вимагають, щоб був прийнятий закон щодо доступу до публічної інформації”, - заявив він, нагадавши, що відповідний законопроект ухвалений у першому читанні і вже практично готовий для розгляду у другому читанні.

“І паралельно потрібно приймати нову редакцію закону про інформацію, оскільки ця версія закону є надзвичайно застарілою і не відповідає суспільним відносинам. Так само й цей законопроект вже є у парламенті. І ми чекаємо, як влада насправді буде забезпечувати свободу слова”, - наголосив В.ЯВОРСЬКИЙ.

Як було повідомлено на прес-конференції, у найближчі дні громадські організації планують провести масову акцію, у рамках якої передати представникам влади лист-звернення з вимогою про забезпечення права громадян на доступ до інформації.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня українські журналісти оголосили про початок громадського руху «Стоп цензурі!». Рух не є політичною ініціативою та не підтримує і не підтримується жодною з політичних сил.