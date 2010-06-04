Десять ножових ран керівника ЗМІ не цікавлять місцеву міліцію (фото)

Комітет захисту українських журналістів (КЗУЖ) поширив адресоване Президентові України Віктору Януковичу, прем`єр-міністру Миколі Азарову, Генеральному прокурору Олександру Медведьку, міністрові внутрішніх справ Анатолію Могильову звернення.

У зверненні нагадується, що в ніч із 16 на 17 квітня цього року в місті Нововолинську (Волинської області) було здійснено замах на життя засновника і директора львівського підприємства “Радіоорганізація “Львівська жінка” Ігоря Желізка (підприємство має також філії на Волині - у містах Нововолинську та Ковелі). Керівникові мас-медіа було завдано понад десять ударів ножем у живіт та спину. Лише за збігом обставин журналіст залишився живим.

Минуло більше місяця від дня зухвалого нападу, однак досі правоохоронні органи не знайшли ні виконавців, ні замовників цього підлого злочину, наголошено у зверненні.

Натомість характерно, що як напередодні замаху, так і після вчинення злочину, на нього і на підприємство, яке він очолює, продовжується шалений тиск місцевої влади. Місцева прокуратура та міліція впродовж багатьох років не реагують на звернення Ігоря Желізка щодо злочинів, які чиняться проти нього, його родини та медіа-підприємства.

Це вже другий замах на життя керівника мас-медіа. Те, що слідство за фактом замаху на життя журналіста доручено провадити на місцевому рівні, фактично означає спустити усе на гальма. Таку ситуацію КЗУЖ розцінює як подальше потурання тим, хто хоче закрити правді рот, як нездатність, або небажання розкрити цей резонансний злочин. Комітет вимагає передати слідство у відання центрального апарату МВС України та взяти його під особистий контроль міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора України, оскільки замах на життя Ігоря Желізка є наслідком злочинної бездіяльності місцевих правоохоронних органів.

Комітет захисту українських журналістів заявляє про готовність наполегливо контролювати та повсякчасно інформувати громадськість про хід розслідування цієї кримінальної справи та факти тиску на засновника і директора львівського підприємства “Радіоорганізація “Львівська жінка” Ігоря Желізка, на колектив мас-медійного підприємства і реагувати належним чином на зволікання з розслідуванням. Ми очікуємо публічного звіту МВС та Генеральної Прокуратури України про хід цієї кримінальної справи до другої декади червня ц.р.

Україна не повинна бути країною, де вбивають, калічать чи б`ють журналістів, підсумовують автори документа.