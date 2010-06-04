Наливайченко вважає, що новий Трудовий кодекс легалізує рабство

15:33, 04 червня 2010
Права людини
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Екс-голова СБУ пропонує допомогу страйкарям 

Координатор громадської ініціативи «Оновлення країни», екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО виступає проти ухвалення нового Трудового кодексу в редакції, запропонованій депутатами від ПР.

Про це він заявив під час поїздки до міста Прилуки Чернігівської області.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що запропонована редакція Трудового кодексу несе “загрозу легалізації рабства в Україні”.

Зокрема, координатор «Оновлення країни» критично оцінив положення щодо збільшення тривалості робочого дня, необов’язковості укладання колективної трудової угоди й нерівноправного підходу до профспілкових організацій за критерієм «репрезентативності».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зустрівся з профспілковим активом ВАТ «Прилуцький завод» «Білкозин». На цьому підприємстві колектив у складі 660 працівників через тримісячну заборгованість із заробітної плати вимушений був розпочати страйк. Власником підприємства є іноземна компанія, що зареєстрована в офшорній зоні. Господарі «Білкозину» невиплату зарплат пояснювали браком коштів, водночас підприємство працювало й відвантажувало продукцію. Через страйк заборгованість було погашено. Такі активні дії профспілки В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав “гарним прикладом для інших трудових колективів”. Координатор «Оновлення країни» запропонував представникам профспілки свою підтримку та юридичну допомогу.

 

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