Янукович обіцяє розслідувати факти цензури

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про готовність співпрацювати з журналістами, щоб унеможливити будь-які прояви цензури в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції на запитання журналістки, яка задавала його у футболці з написом «Стоп цензурі».

«Те, що ви стоїте в цій футболці, і те, що ви запрошуєте мене бути разом з вами, це вже говорить про те, що ми з вами однодумці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також вважає, що цей факт є свідченням того, що на журналістів ніхто не тисне і не буде тиснути.

«Я хотів би разом з вами співпрацювати, разом з вами шукати шляхи викорінення утисків свободи слова, якщо вони є», - запевнив Президент журналістів.

Він сказав, що готовий бути поряд і підтримати ініційований журналістами рух «Стоп цензурі».

В.ЯНУКОВИЧ також гарантував, що у разі отримання фактів проявів цензурі він доручить відповідним компетентним органам здійснити розслідування цих фактів.

«Старт цієї роботи буде, як тільки я отримаю від вас інформацію», - сказав Президент.

Перед цим, виступаючи зі вступним словом, В.ЯНУКОВИЧ порівняв Україну з будинком, в якому мають бути чисті і прозорі вікна.

«А вікна – це свобода слова і інформація. І я хотів би, щоб ці вікна завжди були чистими і прозорими, щоб ми бачили через ці вікна весь світ, і нас також бачив весь світ», - наголосив глава держави.