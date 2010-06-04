У День журналіста в Києві пройде «Марш за свободу слова»

У День журналіста, 6 червня, представники українських ЗМІ проведуть акцію «Марш за свободу слова». Вони зберуться на Майдані Незалежності та пройдуть вулицями Грушевського та Банковій.



Під час заходу, присвяченому президенту України Віктору Януковтичу, прем`єр-міністру Миколі Азарову та голові Верховної Ради України передадуть сатиричну газету-антиутопію від 06.06.2014. У ній відомі українські журналісти на прикладі публікацій показали, якою може бути Україна без свободи слова.



Примірники газети журналісти розповсюджуватимуть серед перехожих на Хрещатику.



Акція розпочнеться о 12.00 біля Почтамту на майдані Незалежності. До участі запрошуються всі журналісти, які підтримують рух «Стоп цензурі!».