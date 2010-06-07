Леся Гонгадзе хоче поговорити з Януковичем про вбивство її сина

Леся Гонгадзе хоче зустрітися з президентом України Віктором Януковичем. Вона має намір обговорити з ним розслідування справи щодо вбивства її сина. Про це мати вбитого журналіста заявила в інтерв’ю Deutsche Welle.

Востаннє до прокуратури Леся Гонгадзе їздила три місяці тому, коли отримала зразки таращанського черепа для приватної експертизи. Відтоді жодних повідомлень і дзвінків від слідчих не було, розповідає мати журналіста. Про якісь зрушення в розслідуванні їй нічого не відомо, сказала Леся Гонгадзе, коментуючи нещодавні заяви доповідачів ПАРЄ. Наприкінці минулого тижня ті повідомили для преси, що в генпрокуратурі України їм пообіцяли, що «буквально днями до відома широкої громадськості буде донесено, хто стоїть за цим злочином».

Мати журналіста сумнівається, що будуть названі прізвища. Чекати на сенсацію не слід, зазначила вона. Гонгадзе вкотре наголосила, що все залежить насамперед від президента, тому вона має намір зустрітися з ним: «Я хочу потрапити до президента і переговорити з ним, аби поставити крапку в цій справі. У мене є свої висновки і секрети з генпрокуратурою, які я розголошувати не можу. Сподіваюся, що президент дослухається до моїх пропозицій і висновків, бо вже 10 років минуло», - каже Леся Гонгадзе.

Вона додала, що свого часу зустрічалася з президентом Кучмою, неодноразово з Ющенком, але з Януковичем зустрічей ще не було. Нагадаємо, у справі вбивства Георгія Гонгадзе засуджено трьох виконавців, а основний підозрюваний Олексій Пукач знаходиться під слідством. У ПАРЄ справу не вважають закінченою, допоки не буде названо імен замовників злочину.