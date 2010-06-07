Правозахисники просять ветувати закон «Про захист персональних даних»

Українська Гельсінська спілка з прав людини просить президента України Віктора Януковича скористатися правом вето щодо законопроекту «Про захист персональних даних», прийнятого Верховною Радою 1 червня. Про це йдеться у відкритому зверненні УГСПЛ за підписом виконавчого директора організації Володимира Яворського.

УГСПЛ переконана, що законопроект «Про захист персональних даних» не відповідає європейським стандартам та несе істотну загрозу свободі слова в Україні, а, отже, не може вважатися виконанням Україною своїх міжнародних зобов`язань.

«Законопроект не містить можливості поширення персональних даних, якщо ця інформація є суспільно-важливою, що є істотним обмеженням свободи слова», - наголошують в УГСПЛ.

Приміром, законопроект не містить поняття «публічної особи». А як відомо із практики Європейського суду з прав людини, про таких людей без їхньої згоди можна збирати та поширювати дані персонального характеру, якщо вони є важливими для суспільства. Натомість із загальної заборони щодо поширення персональних даних, в законопроекті існує виняток лише щодо осіб, котрі претендують чи займають виборні посади або посади державного службовця першої категорії.

«Тобто, поширення персональних даних інших осіб може вважатися порушенням цього закону і, як наслідок, тягнути цивільну та кримінальну відповідальність. Наприклад, відповідно до цього закону без письмової згоди особи забороняється навіть згадування усіх посадовців органів місцевого самоврядування, багатьох посадовців органів державної влади, політиків, кіноакторів, письменників, співаків та інших публічний людей. Такі вимоги є явно не пропорційним обмеженням свободи слова, зашкодять розвитку видавничого, рекламного бізнесу, унеможливлять роботу поштових служб, тощо», - заявляють правозахисники.

Детальніше з усіма зауваженнями УГСПЛ щодо законопроекту «Про захист персональних даних» можна прочитати у їхньому відкритому зверненні.

«Телекритика»