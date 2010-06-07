Громадські організації оскаржуватимуть генплан Києва у суді?

Всеукраїнська громадська організація "Національний екологічний центр України" заявляє про готовність оскаржити в суді Концепцію стратегічного розвитку та новий Генеральний план Києва, в разі, якщо він буде затверджений.

Згідно з повідомленням НЕЦУ, на сьогодні КО "Центр містобудування і архітектури" розробив Концепцію стратегічного розвитку Києва до 2025 року, узагальнений текст якої (без детальних картосхем) розміщений на його офіційному сайті www.grad.gov.ua.

На основі Концепції буде розроблятись в подальшому новий Генплан Києва.

Громадські організації та експерти з містобудування виступили з жорсткою критикою розробленого документу.

"Формальних підстав розробляти у 2010 році генплан міста до 2025, коли чинний генеральний план розрахований до 2020 року немає", - сказав експерт благодійного фонду "Київська ландшафтна ініціатива", співавтор чинного Генплану Києва Сергій Дюжев.

НЕЦУ та "Київська ландшафтна ініціатива" вважають Концепцію підготовленою вкрай неякісно, нефахово і з грубими порушеннями регламенту підготовки таких документів, який передбачений Державними будівельними нормами.

"Крім того, екологічну громадськість турбує те, що вона узаконює забудову майже 400 га парків і скверів в центральній частині міста та біля 3500 міських лісів", йдеться в повідомленні.

"Схоже, що цей документ розроблений з метою узаконити порушення чинного генерального плану, зроблені в сотнях земельних рішень Київради з 2002 по 2010 роки", - сказав Дюжев.

У зв`язку з цим НЕЦУ та "Київська ландшафтна ініціатива" підготували свій відгук на Концепцію.

"У результаті, Київрада перенесла громадські слухання з обговорення Концепції, які мали б відбутись 25 травня. Тепер планується проводити громадське обговорення кожного з розділів Концепції окремо", йдеться вповідомленні.

"Київрада намагається поставити нас в умови, коли можна буде висловлювати лише критику якогось з розділів Концепції і не буде можливості критикувати підхід до її підготовки в цілому, робити зауваження до її структури і зауваження загального характеру", - сказав заступник голови НЕЦУ Олексій Василюк.

Він додав, що в разі, якщо цей документ буде затверджений - у громадських організацій буде достатньо аргументів для успішного оскарження його у суді. Те саме стосується і нового генерального плану, якщо його дійсно розроблятимуть на основі цієї Концепції.

"Українська правда. Київ"