В Україні прослуховують всі всіх, а ГПУ нічого не розслідує?

В Україні прослушкой масово займаються як держструктури, так і бізнес-структури й приватні особи.

Про це "Дзеркалу тижня" повідомив високопоставлений співробітник одного з органів, уповноважений займатися спецзаходами.

"В Україні наразі викликає здивування не той факт, що когось незаконно слухають, а той факт, що прослушку здійснює так багато державних структур, приватних компаній, політичних партій і приватних осіб. Таке враження, що прослуховують всі і всіх", - заявив співрозмовник.

Також він додав, що прослушку за рівнем професіоналізму виконання можна поділити на три рівні.

"Перший рівень - це будь-який радіоринок або Інтернет, де можна купити за доступними цінами різне шпигунське радіоустаткування. Який тут може бути облік і контроль? За продаж "жучків" у нас існує необтяжливий штраф у розмірі 800 гривень, та і накладається він украй рідко - контролери теж мають частку", - сказав він.

"Об`єктна прослушка, відеокамери, "жучки" можуть бути скрізь, стежити можуть за ким завгодно. Вартість цих приладів - від 100-200 доларів", - додав експерт.

За його словами, професійніше займаються прослушкой комерційні структури.

"Будь-яка фірма, що поважає себе, закуповує комплект для дистанційного контролю GSM-зв`язку. З вигляду звичайний ноутбук. Устаткування встановлюється у машині поряд з об`єктом, що цікавить, і звідти пишеться весь трафік, усі розмови. Скільки у нас таких комплектів - ніхто не знає, але думаю, рахунок йде на тисячі", - сказав співрозмовник.

За його словами, вартість нормального бюджетного комплекту: нижній ціновий сегмент - від 15 тис.у.о., середній - від 250 тисяч у.о., вищий - від мільйона доларів".

Експерт підкреслив, що максимальні можливості для прослуховування є у державних і великих фінансово-промислових груп.

"Третій рівень прослушки - держструктури і найбільші фінансово-промислові групи. У них теж є всілякі види спецтехніки, устаткування і фахівці для "розколювання" шифрів і систем захисту. Вони мають у своєму розпорядженні стійку до перешкод техніку. Але головне - у них є можливості для несанкціонованого доступу до серверів операторів зв`язку", - сказав він.

"Ось це справжній Клондайк. Якщо необхідно отримати дані, зараз не проблема встановити, де, в якому точно будинку ви знаходитеся, телефони яких абонентів знаходяться поряд з вами, до того ж це трасування можна отримати навіть рік-два опісля і проаналізувати", - додав співрозмовник.

Газета також пише, що ще 23 січня 2010 року колишній голова СБУ Валентин Наливайченко надіслав листа генпрокурору Олександру Медведьку, в якому просив перевірити можливості незаконної прослушки неуповноваженими на подібні дії силовими органами.

"За наявною в СБ України інформацією, в Міністерстві оборони, Службі зовнішньої розвідки, Державній прикордонній службі і МВС України знаходиться і, можливо, використовується устаткування для зняття інформації з каналів зв`язку..." - вказано в листі.

При цьому СБУ припускала, що дане устаткування використовувалося і для незаконного прослуховування вищих посадових осіб держави.

Водночас, за даними газети, реальне розслідування за фактом незаконного прослуховування вищих посадових осіб держави проведене не було.

"З листа можна зробити висновок, що генпрокурор Медведько приховав від своїх підлеглих суперважливу інформацію СБУ", - пише видання.

Українська правда