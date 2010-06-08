"5 канал" просить Януковича: захистіть від Хорошковського

Голова Служби безпеки України і член Вищої ради юстиції Валерій Хорошковський намагається знищити "5 канал". Про це йдеться у переданому до УНІАН відкритому листі Редакційної ради телеканалу Президентові Віктору Януковичу.

"На вимогу зборів півтисячного колективу "5-го каналу" ми, представники Редакційної ради, мусимо звернутися до Вас, як до гаранта Конституції, з відкритим листом з огляду на ймовірність знищення нашого каналу.

З огляду на безпрецедентну ситуацією навколо судового процесу, учасником якого вимушено виявився наш канал, ми потребуємо Вашого особистого захисту і просимо про зустріч для озвучення нашої позиції... За Вашою спиною чинний голова Служби безпеки України, член Вищої ради юстиції, відомий бізнесмен Валерій Хорошковський, інтереси якого пов`язують з телеканалами групи "Інтер", робить спроби знищити "5-й канал" шляхом відміни судом рішення конкурсу про виділення частот Нацрадою телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 р., з подальшою втратою ліцензії.

В результаті переслідування держчиновником власних інтересів 500 працівників "5-го каналу" опиняться під загрозою втрати роботи, а Україна вкотре підтвердить статус країни, в якій згортаються свободи. На нашу думку зараз тільки Ви можете допомогти панові Хорошковському розмежувати власні бізнес-інтереси та інтереси державні.

Ми не хочемо, щоб наші дії були розцінені як тиск на правосуддя, тому іншого шляху, окрім звернення до Вас з відкритим листом, просто не бачимо. Адже в своїй діяльності журналісти "5-го", перш за все, дотримувалися об`єктивності, прозорості і неупередженості. Можливо Вам, декларуючи стандарти європейської демократії, вдасться роз`яснити певним державним чиновникам, як на практиці дотримуватися стандартів свободи слова і рівності можливостей", - наголошується в зверненні.

Документ підписали Іван Адамчук, Павло Кужеєв, Володимир Мжельський, Роман Чайка, Святослав Цеголко, Ольга Сніцарчук.