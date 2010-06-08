СКУ закликає стати на захист української меншини в Росії

Світовий конгрес українців закликає владні структури України стати на захист української меншини в Росії та оскаржити порушення її людських та національних прав.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СКУ.

“Як відомо, однією з найбільших українських діаспор у світі є багатомільйонна українська діаспора Росії. Незважаючи на це, Росія, всупереч її міжнародним зобов’язанням щодо захисту і задоволення людських і національних прав своїх меншин, свідомо й послідовно придушує національний розвиток української меншини: протидіє становленню на своєму терені української церкви, гальмує розвиток української освіти, здійснює цензуру культурницьких заходів, чинить тиск на українські організації та провідних українських активістів, чиї дії не відповідають офіційній ідеології Росії”, - заявили у Світовому конгресі українців.

Як один із прикладів цього СКУ назвав звинувачення, які винесло Міністерство юстиції Російської Федерації на адресу Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКАУР), закидаючи, що “її співголова взяв участь у публічному виступі на радіо “Свобода”, був співорганізатором проведеної в Москві Міжнародної науково-практичної конференції “Україністика Росії: історія, стан, тенденції розвитку” та керував заходами, присвяченими пам’яті жертв Голодомору з метою підтримки “Незгасимої свічки” та документально-художньої виставки “Голодомор 1932-33 рр. – геноцид українського народу”.

Ці звинувачення Міністерства юстиції РФ, які за своєю суттю порушують людські та національні права української меншини, було використано як офіційну підставу для винесення письмового попередження ФНКАУР та подачі до Верховного Суду Російської Федерації позовної заяви про ліквідацію ФНКАУР, констатують в СКУ.

12 травня 2010 року Тверський районний суд Москви відмовив ФНКАУР у задоволенні позову про скасування попередження Міністерства юстиції РФ.

Світовий конгрес українців засуджує порушення людських та національних прав українців Росії, а також закликає Росію негайно припинити такі дії та дотримуватись своїх міжнародних зобов’язань відносно основних свобод людини.