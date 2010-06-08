Проросійські активісти намагалися зірвати вшанування жертв Голокосту

Ветерани війни, колишні в`язні гетто і концтаборів, представники єврейських організацій, а також Праведники народів світу, які прибули до Одеси, вшанували сьогодні пам`ять жертв Голокосту у Прохоровському сквері - меморіалі «Дорога смерті».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія супроводжувалася покладанням вінків і запаленням свічок.

Начальник міськуправління внутрішньої політики Андрій КРУПНІК відзначив, що «ми схиляємо тут голови, шануючи пам`ять безвинних жертв заради того, щоб подібна трагедія ніколи більше не повторилася».

А.КРУПНІК нагадав, що саме звідси, з місця збору у Прохоровському сквері, нацисти конвоювали тисячі євреїв і представників інших національностей на станцію Одеса-Сортувальна, відправляючи до таборів смерті, на розстріли.

Голова Одеської асоціації євреїв - колишніх в`язнів гетто і концтаборів Роман ШВАРЦМАН навів дані надзвичайної комісії, згідно з якими в Одеській області було знищено 279 тис. 622 представників єврейської національності, зокрема 23 тис. дітей.

На мітингу пам`яті жертв Голокосту також виступили зі спогадами Праведники народів світу.

Водночас учасників акції, зокрема журналістів, обурили спроби групи осіб з проросійської організації «ЗУБР» (За Україну, Білорусь, Росію – УНІАН) зірвати міський мітинг, приурочений до Міжнародного дня пам`яті жертв Голокосту. Прийшовши до Прохоровського скверу з плакатом «И.Сталин – праведник мира №1», вони ображали присутніх ветеранів війни, прагнучи спровокувати конфлікт з активістами єврейських організацій.