Над студентом, який відбив Леніну носа, змилувався ректор
Завдяки максимальному розголосу
Завдяки максимальному розголосу та реакції журналістів ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ не підписав наказ про виключення з ВНЗ студента Івана СРІБНОГО, який є підсудним у справі про руйнування пам’ятника Леніну на Бесарабці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Зокрема, йдеться у повідомленні, сьогодні, 7 червня, мало відбутися офіційне виключення студента 5 курсу хіміко-технологічного факультету НТУУ "КПІ" І.СРІБНОГО. Проте ректор вишу не підписав наказ про затвердження рішення комісії ректорату, яка минулого тижня майже одноголосно проголосувала за виключення І.СРІБНОГО з КПІ, зазначають у ВО «Свобода».
За словами адвоката студента Сидіра КІЗІНА, ректорат відмовляється надати йому протокол засідання комісії і намагається заперечувати навіть факт спроби виключення студента за причетність до руйнування пам’ятника Леніну.
Як повідомлялося, за даними ВО “Свобода”, 12 травня у «КПІ» надійшов лист із прокуратури, в якому повідомлялося про те, що І.СРІБНИЙ брав участь у пошкодженні пам’ятника Леніну 30 червня 2009 року. Комісія ректорату майже одноголосно проголосувала за його виключення з формулюванням: "за дії, які не відповідають високому званню студента".
В понеділок, 7 червня 2010 року, наказ про відрахування І.СРІБНОГО мав підписати ректор М.ЗГУРОВСЬКИЙ.