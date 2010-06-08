Журналісти вимагають призупинити повноваження Хорошковського

Журналісти телеканалу TBi вимагають створення незалежної парламентської комісії з питань розслідування зловживань службовим становищем з боку голови СБУ і члена Вищої ради юстиції Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО в інтересах власного бізнесу.

Про це йдеться у відкритій заяві журналістів телеканалу Тві, переданій УНІАН сьогодні.

Також, журналісти вимагають призупинення повноважень В.ХОРОШКОВСЬКОГО на час розслідування, запровадження громадського контролю за формуванням Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з метою недопущення до її складу лобістів кланових інтересів, а також припинення використання судової системи з метою знищення незалежного медіапростору в Україні.

В заяві наголошується, що журналісти телеканалу ТВі підтримують звернення своїх колег з «5 каналу» про спроби голови СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО знищити незалежні медіа. “Сам В.ХОРОШКОВСЬКИЙ у заяві власному агентству «Українські новини» вимагає від журналістів привселюдно надати докази обвинувачень. Ось вони: Як відомо з медіа, Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ є власником Inter Media Group, а його дружина цю групу очолює. Він же є головою СБУ та членом Вищої ради юстиції, від якої залежить доля кожного судді. Це є прямий та неприхований конфлікт інтересів”, - йдеться в заяві.

Журналісти стверджують, що СБУ, очолювана В.ХОРОШКОВСЬКИМ, незаконно втручалася у роботу незалежного регулюючого органу - Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, вимагаючи від Нацради надати документи по конкурсу.

“Ці ж документи з`явились потім у суді і подавалися компаніями групи «Інтер». Самі ці компанії не зверталися за документами до Національної ради”, - йдеться в заяві.

“Ми стверджуємо, що у Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО - явний конфлікт інтересів, який призводить до використання службового становища в інтересах однієї медіа-групи, яка намагається монополізувати ринок у незаконний спосіб, вводячи суди в оману. В конкурсних умовах на проведення цього конкурсу було зазначено, що у ньому мають право брати участь телеорганізації, які «мають на меті створення технічних передумов рівності конкурентних можливостей», - наголошують журналісти.

Разом з тим, зауважується в заяві, згідно з листом Антимонопольного комітету України до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, отримання ліцензій великими медіа-групами, зокрема групою UA Inter Media Group може змінити ситуацію на ринках телевізійних послуг та послуг із розміщення телевізійної реклами та мати негативний вплив на конкуренцію. В заяві нагадується, що Антимонопольний комітет рекомендував при проведені конкурсу враховувати його інформацію з метою запобігання монополізації. Згідно зі статтею 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов`язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані.

Також журналісти наголошують, що судовий розгляд щодо позбавлення їх каналу частот мовлення відбувався з численними процедурними порушеннями, що примушує їх вважати, що суд не був неупередженим. Серед багатьох фактів, які, на думку журналістів, свідчать про упередженість, вони зауважують, що згідно з законом в адміністративних справах забороняється розподіл справ у «ручному режимі», а склад колегії повинен визначатися виключно автоматизованою системою. Колегія в даному разі була сформована «вручну» в порушення ст.З 15/1 Кодексу адміністративного судочинства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 червня, суд задовольнив позов медіа-холдингу U.A.Inter Media Group до «5 каналу». За словами члена спостережної ради «5 каналу» народного депутата Юрія СТЕЦЯ, суд виніс рішення повністю задовольнити вимоги позивача, якими були представники медіа-холдингу U.A.Inter Media Group, та визнав рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення про надання частот «5 каналу» недійсним. «По факту - забрати ліцензію у «5 каналу» та телеканалу ТВі і інших телеканалів», - зазначив Ю.СТЕЦЬ.

Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що виконає рішення суду у конфлікті між медіа-холдингом U.A.Inter Media Group та «5 каналом» і каналом ТВi.

В заяві з цього приводу зазначається, що конфліктна ситуація, яка виникла у зв’язку із січневим конкурсом на вільні частоти, триває вже півроку. “Для Національної ради обов’язковим буде виконання його рішення, бо вона завжди будувала свою діяльність на засадах законності, захисту та сприяння розвитку телерадіоорганізацій України”, - наголошується в повідомленні.

Національна рада наголошує, що лише в спосіб дотримання закону, чесної, відкритої, прозорої та рівної конкуренції можна буде говорити про цивілізований процес розвитку телерадіогалузі. Звертаючись до учасників процесу, Національна рада закликає чітко і чесно розділяти свободу слова й існування незалежних ЗМІ; розвиток медіабізнесу та прозорість медіавласності; дотримання чинного законодавства та дотримання законності при отриманні ліцензій для розвитку телеканалів.

7 червня редакційна рада “5 каналу” звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому просить захистити журналістів у ситуації з судом. На думку колективу, на процес впливає голова СБУ, член Вищої ради юстиції, Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, власник медіа-холдингу U.A. Inter Media Group. Ця група оскаржувала рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 р. про виділення частот, що дісталися здебільшого каналу ТВі та “5 каналу”. Редакційна рада “5 каналу” вважає, що ситуація може призвести до втрати ліцензії. А отже без роботи може опинитися півтисячний колектив, а Україна - підтвердити статус держави, в якій згортаються свободи.

Натомість В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав “неправдивими” звинувачення працівників “5 каналу” на свою адресу.