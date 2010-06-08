Білорус виграв справу проти України в Європейському суді

Громадянин Білорусії Олег КАМИШЕВ виграв в Європейському суді з прав людини справу проти України.

Про це УНІАН повідомили в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ).

Як інформують правозахисники, суд визнав, що О.КАМИШЕВ був незаконно затриманий українською владою. "Фактично, в очікуванні екстрадиції у Білорусію заявник із другою групою інвалідності провів в неволі майже 3 місяці", - зазначає УГСПЛ.

Суд зазначив, що О.КАМИШЕВА позбавили волі без жодних на те юридичних підстав. Проти заявника не було порушено кримінальної справи. Єдиною причиною того, що його тримали під вартою, була вимога Білорусі про екстрадицію.

"Як вбачається із рішення суду, заборонено тримати осіб під вартою, якщо немає чіткого і доступного законодавства, яке передбачає підстави та процедуру такого тримання під вартою. Було встановлено, що в Україні відсутнє таке законодавство", - зауважили у правозахисній організації.

Втім, нагадують в УГСПЛ, Верховною Радою нещодавно були прийняті зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які саме стосуються питань екстрадиції. Ці зміни очікують на підпис Президента.