Витверезники порушують право людини на приватність - правозахисники

Після трагічної смерті студента в Шевченківському райвідділі міліції м. Києва столичне управління МВС планує відновити дію витверезників.

Про це УНІАН повідомили в Українській Гельсінській спілці з прав людини.

Правозахисники заявляють, що існування таких закладів є порушенням права людини на приватність.

«Примусове лікування, в даному випадку від алкогольного сп’яніння, невиправдане і є необґрунтованим втручанням в приватне життя людини. Адже примусове лікування можливо лише щодо тих хвороб, які несуть безпосередню загрозу іншим людям. Мова йде, наприклад, про інфекційні хвороби", - вважає виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

За його словами, міліція може затримувати п’яних людей, якщо вони порушують громадський порядок, ображають людську гідність. "Тобто вона має право їх затримувати, але не примусово лікувати", - зазначив правозахисник.

За інформацією В.ЯВОРСЬКОГО, в Європейському суді з прав людини були виправдані затримання осіб, пов’язані зі сп’янінням. "Але коли мова йде про те, що їх забирають і утримують силоміць в лікувальних закладах, то тут є порушення свободи людини", - сказав він.

