Україну відвідали експерти Всесвітньої організації інтелектуальної власності

Минулого тижня з офіційним візитом у Держдепартаменті інтелектуальної власності перебували експерти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) – міжнародний консультант із Швейцарії Хелен Лом та європейський експерт з інтелектуальної власності з Великобританії Рональд Марчант.

Візит обумовлений змістом дослідження з подальшою підготовкою відповідного інструментарію, яке включатиме такі теми:

- порівняння кращих практик розвинених країн з практиками країн з перехідною економікою;

- підготовка проекту дослідження на тему «Використання торгових марок та географічних зазначень з метою створення, розвитку та посилення національного іміджу в країнах з перехідною економікою».

З міжнародними експертами зустрівся голова Держдепартаменту Микола Паладій. Він, зокрема, подякував європейським колегам за постійну співпрацю між ВОІВ та Держдепартаментом і прагнення до вдосконалення такої взаємодії.

Микола Паладій коротко ознайомив представників ВОІВ з досягненнями державної системи правової охорони інтелектуальної власності, а саме: законодавча база України у сфері інтелектуальної власності цілком відповідає міжнародним стандартам; значного прогресу досягнуто в освітянській галузі – у 16 вищих навчальних закладах України викладається курс „Інтелектуальна власність” – тощо. Одним з пріоритетних напрямів діяльності для системи та країни в цілому залишається вдосконалення роботи судової гілки влади щодо розгляду в судах різних інстанцій питань, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

Голова Держдепартаменту також зазначив, що використання досвіду міжнародних експертів вкрай необхідне для подальшого розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

У рамках візиту відбулася зустріч експертів ВОІВ з представниками Міністерства аграрної політики та Міністерства культури і туризму, під час якої було окреслено конкретні шляхи співпраці між ними.

Хелен Лом поділилася своїм баченням результатів візиту:

– Наше основне завдання як експертів – зрозуміти, що можна зробити й у якому напрямі рухатися, щоб правильно використовувати всі складові інтелектуальної власності. Цей проект націлений не просто на те, щоб підвищувати рівень обізнаності в цій сфері, а й на те, щоб брати продукт і пов`язувати його з образом, іміджем країни й у цілому з країною.

Також представники ВОІВ відвідали Державне підприємство «Український інститут промислової власності», Українську Асоціацію власників товарних знаків, Торгово-промислову палату України, зустрілися з виробниками.

У ході візиту запропоновано безліч ідей для вирішення поставлених завдань. Учасники домовилися використовувати семінари, круглі столи для обміну досвідом та вироблення програми конкретних дій щодо забезпечення всіх можливих переваг від використання об’єктів інтелектуальної власності, зокрема торгових марок та географічних зазначень походження товару, для посилення іміджу України.



