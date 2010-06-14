Суд відкрив справу щодо заперечення Януковичем Голодомору як геноциду

Відкрито судове провадження у справі щодо заперечення Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Голодомору як геноциду українського народу. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Народного руху України.

За інформацією НРУ, 15 червня о 16:30 в Печерському районному суді м. Києва розпочнеться попереднє судове засідання у справі за позовом Володимира ВОЛОСЮКА до Президента України В.ЯНУКОВИЧА про захист честі і гідності. У своїй позовній заяві В.ВОЛОСЮК наголошує, що глава держави, заявивши 27 квітня у Страсбурзі про заперечення Голодомору як геноциду Українського народу, зганьбив честь і гідність позивача і вчинив акт наруги над знищеними мільйонами людей в такий злочинний спосіб.

В.ВОЛОСЮК просить суд винести рішення, яке зобов`яже Президента вибачитись публічно перед позивачем та перед Українським народом.

Разом з тим, у позовній заяві В.ВОЛОСЮК наголосив: «Своєю заявою ЯНУКОВИЧ прямо порушив норми Закону України "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні" від 28 листопада 2006 p., перша стаття якого однозначно стверджує: "Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом Українського народу", а стаття 2 наголошує: "Публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду визнається наругою над пам`яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним"».

Також позивач відзначив, що Президент проігнорував рішення Апеляційного суду Києва від 13 січня п. р., який визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у "геноциді української національної групи в 1932-33 pp. шляхом штучного створення життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення".

«В.ЯНУКОВИЧ фактично протиставив себе позиції парламентів Естонії, Австралії, Канади, Угорщини, Литви, Грузії, Польщі, Перу, Парагваю, Еквадору, Колумбії, Мексики та Латвії, які офіційно визнали Голодомор актом геноциду українського народу, а також Європейському парламенту, який визнав Голодомор злочином проти Українського народу та проти людяності», - зазначено в позовній заяві В.ВОЛОСЮКА.