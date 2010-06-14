Влада нав’язує країні тоталітарну систему правління?

Ухвалення закону про всеукраїнський референдум – це спроба нової влади нав’язати країні тоталітарну систему правління. Про це народний депутат від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ заявив у коментарі УНІАН.

За його словами, ініційований Партією регіонівзаконопроект про всеукраїнський референдум (внесений до парламенту членом фракції Партії регіонів Дмитром ШПЕНОВИМ. – УНІАН), здатний остаточно ослабити парламент і навіть зробити його недієздатним.

«Я думаю, що ухвалення цього закону – небезпечна тенденція, тому що він фактично виводить з-під юрисдикції парламенту найважливіші функції, а саме – внесення змін до Конституції, хоча, хочу нагадати, саме народні депутати делеговані народом на виконання цієї законодавчої функції», – підкреслив політик.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ вважає, що діюча влада готує цей закон «під себе».

«Є всі підстави припускати, що дана ініціатива просувається з метою винести на референдум питання про зміну форми правління і повернення до жорсткої президентської форми правління. І треба визнати, що на сьогоднішній день більшістю у Верховній Раді можна приймати будь-які закони, тому запобігти втраті повноважень парламенту, а, отже, і демократії, можуть тільки позачергові парламентські вибори», – підсумував бютівець.

На думку головного координаторагромадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталія ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, пропонований законопроект в майбутньому здатний «повністю вивести парламент з голосування з особливо крупних питань, зокрема – по внесенню змін до Конституції».

«Сьогоднішня ситуація в країні показує, що за наявності політичної волі правляча партія здатна проводити через Верховну Раду важливі рішення, з якою метою тоді поспішно і без належного громадського обговорення ініціюється закон про референдум, провести який здатна тільки влада? Тільки з бажання увічнити правління Президента», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Громадський діяч переконаний в тому, що першим питанням, яке буде винесене на референдум, буде питання про повернення Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ повноважень Леоніда КУЧМИ.

«У випадку громадської байдужості може бути винесене на обговорення питання про відміну політичної реформи 2004 року (Закон України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, яким в Україні була упроваджена парламентсько-президентська форма правління. – УНІАН), адже в парламенті при повному розумі ніхто не піде на повернення надмірних повноважень главі державі, а В.ЯНУКОВИЧ намагається будувати систему управління країною в стилі Російської імперії», – відзначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Крім того, він підкреслив, пропонований регіоналами законопроект містить в собі норми, які первісно ведуть до фальсифікацій з боку організаторів референдуму.

«Зокрема, законопроектом передбачається, що якась ініціативна група повинна за 40 днів зібрати 3 мільйони підписів, що просто неможливо. Ще більш малоймовірно перевірити 3 мільйони підписів за тиждень – яким чином ЦВК зробить це? Більше того, рішення референдуму набирає сили з моменту його оголошення без узгодження з парламентом», – відзначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН , 3 червня 2010 року парламент прийняв в першому читанні законопроект № 6278 «Про всеукраїнський референдум», внесений народним депутатом від Партії регіонів Д.ШПЕНОВИМ 29 квітня 2010 року. Законопроект підтримали 250 народних депутатів з 427, зареєстрованих в сесійній залі , зокрема: 171 народний депутат від фракції Партії регіонів, у повному складі фракція Комуністичної партії України – 27 депутатів, 19 депутатів від Блоку Литвина, 22 – від БЮТ, 9 – від НУ–НС і 2 позафракційних. Проти ухвалення законопроекту проголосували 66 народних депутатів, не голосували – 111.

Згідно з законопроектом № 6278, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання, за винятком тих, рішення яких референдумом не допускається Конституцією України, законами України. На всеукраїнський референдум можуть виноситися декілька питань з однієї проблеми. Всеукраїнський референдум може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, по яких референдум не допускається відповідно до Конституції України (загальний референдум).

Президент зобов’язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його питання не порушують вимог Конституції, законів і якщо під вимогою про його проведення підписалися не менш як три мільйони громадян України, що мають право голосу, за умови, що підписи під цією вимогою зібрані не менше ніж в двох третинах областей впродовж сорока днів. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими.