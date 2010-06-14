Прес-конференція “100 днів нового керівництва МВС”

Прес-конференція на тему: “100 днів нового керівництва МВС”.

Учасники: Катерина Левченко, д.ю.н., колишній радник міністра внутрішніх справ з прав людини і гендерних питань, полковник міліції у відставці; Петро Грибан, колишній помічник міністра внутрішніх справ з прав людини у Житомирській області; Володимир Павленко, колишній помічник міністра внутрішніх справ з прав людини у Запорізькій області; Віктор Жученя, колишній помічник міністра внутрішніх справ з прав людини у Кіровоградській області.

Учасники прес-конференції розкажуть: Чому масово звільняються працівники міліції і скільки людей пішло у відставку за нового керівництва МВС; Хто прийшов до влади в міліції; Про що може дізнатися громадськість із нетаємних документів МВС і що може громадський контроль;Скільки ініціатив міжнародних та неурядових організацій «заморожено» МВС в галузі захисту прав людини та реформування міліції та інші. На прес-конференції буде презентуватися доповідь «100 днів нового керівництва МВС», щойно опублікована видавництвом «Права людини» за підтримки МФ «Відродження».

Кожен учасник отримає примірник книги (вул..Хрещатик, 4, конференц-зал) http://umdpl.info/. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення 10:30 17.06.2010