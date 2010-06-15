Охорона Януковича повалила журналіста на підлогу

Охорона Віктора ЯНУКОВИЧА перешкоджала тележурналісту СТБ Сергію АНДРУШКУ вести репортаж з виставки “Агро-2010”, у якій брав участь Президент України.

Як розповів УНІАН сам С.АНДРУШКО, співробітники Управління державної охорони повалили журналіста на підлогу, коли він намагався пройти за Президентом України, який оглядав експозицію виставки «Агро-2010» після проведеного ним короткого брифінгу.

За словами журналіста, після брифінгу він намагався пройти за супроводжуючими главу держави, проте був зупинений співробітником УДО. Журналіст попросив охоронця представитися, проте той цього не зробив. Після чого журналіст дістав свій мобільний телефон, включив відеозйомку і попросив співробітника держохорони пояснити, у зв`язку з чим його не пропускають.

Після цього співробітники УДО застосували щодо журналіста прийоми захоплення і повалили його на підлогу, розповів С.АНДРУШКО.

Пізніше Управління державної охорони вибачилося перед журналістом "за невиправдане застосування сили правоохоронцями".

"УДО висловлює жаль за непорозуміння, яке мало місце між працівниками правоохоронних органів та журналістом телеканалу СТБ Сергієм АНДРУШКОМ під час проведення охоронних заходів у рамках відвідання президентом Міжнародної агропромислової виставки "АГРО-2010", - цитує «Українська правда» повідомлення УДО.

УДО також обіцяє провести "детальне внутрішнє розслідування з метою встановлення правомірності цих дій та притягнення до відповідальності винних", а також вжити "всіх можливих заходів для недопущення їх у подальшому".

"Сподіваємося на розуміння журналістами специфіки охоронних заходів за участі перших осіб держави. Діяльність УДО завжди спрямована на сприяння журналістам у здійсненні їхньої професійної діяльності при висвітленні заходів за участі перших осіб держави. УДО з повагою ставиться до роботи представників ЗМІ, вважає свободу слова невід`ємним принципом української демократії", - сказано у повідомленні.