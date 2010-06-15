Керівник ТВі заявляє, що за ним стежать

Директор телеканалу ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з відкритою заявою про те, що невідомі особи встановили спостереження за ним та за журналістами телеканалу.

Текст відповідної заяви передано агентству УНІАН.

"За мною особисто, нашими журналістами та офісом телекомпанії постійно слідкують. Невідомі люди відслідковують всі мої пересування", – йдеться у заяві.

Зокрема, за словами М.КНЯЖИЦЬКОГО, 14 червня протягом цілого дня відеоспостереження за офісом телекомпанії велося з автомобіля Daewoo Lanos срібного кольору з державним номерним знаком АА 98 74 ЕВ.

Директор телеканалу також повідомив, що ці люди приховували свої обличчя, а після спілкування зі співробітниками телеканалу почали тікати від журналіста Романа СКРИПІНА, проїжджаючи на червоне світло та перетинаючи подвійну осьову смугу. "Внаслідок журналістського розслідування нам вдалося вияснити, що даний автомобіль був з підробленими номерами. Насправді, за номерним знаком АА 98 74 ЕВ зареєстрований автомобіль Mazda CX9 чорного кольору", - йдеться у заяві.

М.КНЯЖИЦЬКИЙ не виключає, що спостереження здійснюють працівники СБУ у зв’язку із конфліктом між компанією ТВі і холдингом "Інтер", «який фактично належить голові Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ». «Ми вже не раз бачили, як пан ХОРОШКОВСЬКИЙ використовує службове становище голови СБУ і члена Вищої ради юстиції для тиску на судові інстанції. В зв`язку з цим виникає логічне запитання - чи не є невідомі громадяни працівниками Служби безпеки, котрі вели відеонагляд, спостереження та переслідували мене під час пересування містом?», - йдеться у заяві М. КНЯЖИЦЬКОГО.

Директор ТВі вимагає від правоохоронних органів розслідувати цей інцидент, вcтановити, кому насправді належить автомобіль Lanos з підробленими номерами, і хто ті особи, що стежили за ним та офісом телекомпанії. "Якщо люди, які стежать за мною - злочинці, прошу знайти і покарати їх. Якщо ці люди самі працюють у силових структурах, то злочинцями є ті, хто змушує їх брати участь у забезпеченні власних інтересів та переслідуванні представників ЗМІ", – заявив М.КНЯЖИЦЬКИЙ.

Разом з відкритою заявою М.КНЯЖИЦЬКИЙ передав копії відзнятого відео з чіткою фіксацією автомобіля та осіб, що в ньому знаходились.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО, як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group, у спробі знищити «5 канал» шляхом можливого скасування судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот на мовлення.