Екс-голова СБУ зі знанням справи пропонує заборонити КПУ

Екс-голова СБУ, координатор Громадянської ініціативи «Оновлення країни» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО виступає за заборону Комуністичної партії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав вчора в ефірі Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина».

Екс-голови СБУ сказав: «Я є прихильником того, щоб вийти раз і назавжди на процес судовий щодо заборони Комуністичної партії у цій державі, в моїй державі».

«Саме в Україні починалися і концтабори, і репресії, і розстріли, і тортури, які тривали до 1990 року, - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - А депортації із Західної України цілими вулицями відбувалися до 70-х років. Це треба визнати і засудити».