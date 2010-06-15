Азаров запевнив ЄС, що свобода слова в Україні - цінність фундаментальна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що керівництво Європейського Союзу не сумнівається в тому, що в Україні дотримується й дотримуватиметься свобода слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Люксембурзі в рамках засідання Ради з питань співпраці Україна-ЄС.

«Що стосується свободи слова, то для нас це фундаментальна цінність. Я думаю, що керівництво ЄС у цьому впевнене. І Президент, і уряд України виконуватимуть усі ті норми Конституції, які гарантують нашим громадянам зокрема й свободу слова», - сказав М.АЗАРОВ.