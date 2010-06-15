Під МВС буде встановлена стела пам’яті жертв катувань української міліції

25 червня з нагоди Міжнародного Дня ООН проти катувань ініціативна група «Розуміємо права людини» встановить під Міністерством внутрішніх справ України) пам’ятну стелу. Таким чином громадськість вшанує жертв катувань української міліції.

Офіційний початок акції об 11 год.

До стели буде покладено 200 червоних гвоздик (за кількістю жертв катувань, про які відомо правозахисникам). Червоні квіти символізуватимуть кров людей, які померли від катувань у міліції.

МВС буде поінформовано про те, що їх дії знаходяться під пильною увагою громадськості і що злочини, які були вчинені міліціонерами, не мають лишатися безкарними.

Збір о 10.40 біля Міністерства внутрішніх справ України (вул. Академіка Богомольця, 10).

Такі ж акції відбудуться під обласними управліннями МВС України, в Харкові, Луганську, Черкасах, Севастополі, Чернігові, Сімферополі та ін.

Акція не політична і проходить за підтримки громадської кампанії «Новий громадянин» та Української Гельсінської спілки з прав людини.

Тривалість акції – 40 хв.

З усіх питань щодо проведення акції просимо звертатися до координаторів:

Марина Говорухіна: 050 612 00 20

Лосюк Назар: 093 758 12 78