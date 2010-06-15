У Києві проходить семінар щодо прав інтелектуальної власності Євро-2012

З 14 по 16 червня 2010 року в м. Київ проходить міжнародний семінар "Регіональна та міжвідомча координація захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ) у Центральній та Східній Європі: чемпіонат Європи з футболу UEFA ЕURO-2012 та інші заходи".

Організаторами є Державний департамент інтелектуальної власності (Держдепартамент), Державна митна служба України, Міністерство торгівлі США, Посольство США в Україні.

У заході взяли участь представники України, Угорщини, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Російської Федерації, а також США.

Відкрив захід та привітав присутніх перший заступник голови Держдепартаменту Володимир Жаров, який зауважив:

– Процес підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який відбудеться в Україні та Польщі, наражається на проблеми, пов’язані з напливом контрафактних та піратських товарів. Подальший розвиток співробітництва між митними органами країн Центральної та Східної Європи призведе до значного розширення можливостей урядів щодо забезпечення захисту ПІВ в обох регіонах.

В Україні задля вирішення питань з такого захисту створено Координаційну раду, до якої увійшли представники міністерств та відомств, які ведуть боротьбу з порушеннями ПІВ. Кожна з країн має власний унікальний досвід у сфері подолання найтиповіших випадків порушення ПІВ, обмін яким і є, на мою думку, основним завданням цього заходу, – додав Володимир Жаров.

Також привітали учасників й інші члени президії семінару: начальник відділу захисту ПІВ управління нетарифних заходів регулювання Митної служби України Олексій Гащицький, старший політичний радник Міжнародної торгової адміністрації Міністерства торгівлі США Христина Луцик та комерційний радник Посольства США в Україні Річард Стефенс.

З детальною доповіддю на тему "Міжнародні стандарти захисту ПІВ" виступив заступник директора Державного підприємства "Український інститут промислової власності" Анатолій Горнісевич. Він, зокрема, зазначив:

– Україна є учасницею понад 50 багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів з питань інтелектуальної власності. Тому доцільно визначити роль міжнародних стандартів у системі захисту прав інтелектуальної власності в Україні як невід’ємної складової національної правової системи. Загальні вимоги УЄФА щодо захисту її прав інтелектуальної власності відображено в Законі України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в країні". Згідно зі статтею 9 цього закону Україна забезпечує захист прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів відповідно до законів України і міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Забороняється пряме та непряме використання в будь-який спосіб без дозволу УЄФА об’єктів ПІВ УЄФА, а також недозволений маркетинг. Не допускається й реєстрація юридичної особи (у тому числі інформаційного агентства), друкованого засобу масової інформації, найменування (назви) яких повністю чи частково відтворюють торговельні марки, символи, найменування чи інші об’єкти ПІВ УЄФА.

Міністерство освіти і науки України забезпечує проведення експертизи заявок на інтелектуальну власність УЄФА спеціалізованою групою експертів невідкладно, щоб державна реєстрація цієї власності здійснювалася протягом шести місяців з дня надходження відповідної заявки. Крім того, це міністерство забезпечує термінове виявлення заявок, які суперечать будь-якій заявці або реєстрації УЄФА, невідкладний розгляд спеціалізованою групою експертів заперечень проти зазначених заявок та прийняття в установленому законом порядку відповідних рішень.

Однак, на нашу думку, з метою забезпечення ефективного правозастосування положення закону щодо захисту прав інтелектуальної власності УЄФА потребують подальшої деталізації. І цьому, без сумніву, сприятиме цей семінар, за який ми щиро вдячні його організаторам, – завершив Анатолій Горнісевич.

Під час семінару також виступили заступник начальника вузла зв’язку з правоохоронної роботи Регіональної інформаційної митниці Державної митної служби України Роман Полатайко, який доповів про основні чинники, що перешкоджають ефективній координації захисту ПІВ у Центральній та Східній Європі, та заплановані заходи з вирішення цього питання; керівник відділення захисту ПІВ Митної та прикордонної служби США Девід Бренер, який проаналізував ризики в охороні ПІВ, та інші.



