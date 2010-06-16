Охоронець Януковича, який вклав журналіста на землю, вже поплатився

Представника правоохоронних органів, котрий учора, 15 червня, був учасником конфлікту з журналістом телеканалу СТБ Сергієм Андрушком, відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Про це повідомила прес-служба Президента України.

Нагадаємо, що вчора Управління державної охорони вибачилося перед журналістом "за невиправдане застосування сили правоохоронцями".

Також УДО обіцяло провести "детальне внутрішнє розслідування з метою встановлення правомірності цих дій та притягнення до відповідальності винних", а також вжити "всіх можливих заходів для недопущення їх у подальшому". Та висловило сподівання “на розуміння журналістами специфіки охоронних заходів за участі перших осіб держави. Діяльність УДО завжди спрямована на сприяння журналістам у здійсненні їхньої професійної діяльності при висвітленні заходів за участі перших осіб держави. УДО з повагою ставиться до роботи представників ЗМІ, вважає свободу слова невід`ємним принципом української демократії", - йшлося у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня, охорона Віктора ЯНУКОВИЧА перешкоджала тележурналісту СТБ С.АНДРУШКУ вести репортаж з виставки “АГРО-2010”, у якій брав участь Президент України.

Як розповів сам С.АНДРУШКО, співробітники Управління державної охорони повалили журналіста на підлогу, коли він намагався пройти за Президентом України, який оглядав експозицію виставки «АГРО-2010» після проведеного ним короткого брифінгу.

За словами журналіста, після брифінгу він намагався пройти за супроводжуючими главу держави, проте був зупинений співробітником УДО. Журналіст попросив охоронця представитися, проте той цього не зробив. Після чого журналіст дістав свій мобільний телефон, включив відеозйомку і попросив співробітника держохорони пояснити, у зв`язку з чим його не пропускають.

Після цього співробітники УДО повалили його на підлогу, розповів С.АНДРУШКО.