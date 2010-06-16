18 червня об 11:00 відбудеться церемонія вручення дипломів групі з 22 біженців, які успішно подолали курс української мови.

Передбачено час для неформального спілкування з біженцями щодо їх досвіду проживання і перспектив місцевої інтеграції в Україні.

Церемонія відбудеться в рамках в рамках проекту „Місцева інтеграція біженців у Білорусі, Молдові та Україні”, який фінансується Європейським Союзом та сприяє працевлаштуванню, вивченню української мови, наданню первинної допомоги для того, щоб біженець могли в подальшому самостійно себе забезпечувати, соціальну та культурну інтеграцію біженців у суспільство.

Місце проведення - Центр вивчення мов „Інтенсив” Київського Национального Економічного Университету, адреса: м. Київ, вулиця Мельникова, 81, корпус 5, поверх 5.

Запрошених до церемонії привітають представники Міністерства Освіти України, Державного комітета України у справах національностей та релігій, Агенства ООН у справах біженців, Благодійного Фонду Рокада та біженці.

Контактні особи: Ганна Гордієвська, Агенство ООН у справах біженців (+380 44 288 9424, gordievs@unhcr.org), Наталія Гуржий, Благодійний Фонд Рокада (+380 44 501 56 96, n.gourjii@rokada.org.ua), Олена Барчук (o.barchuk@rokada.org.ua)

Додаткова інформація:

Біженці – це люди, які тікають із рідних країн через страх переслідування за ознакою раси, громадянства, приналежності до певної соціальною групи, віросповідання або політичних переконань. Біженцям, визнаним Урядом України, надаються такі ж соціально-економічні права, як і громадянам України. Сьогодні в Україні знаходиться близько 2000 біженців із 40 країн світу.

Біженці не можуть повернутися до своїх країн, оскільки повернення поставить їх життя під загрозу. Часто вони приїжджають без будь-якого майна, залишаючи все вдома. Водночас вони привозять із собою найцінніше – свої вміння, знання та здібності. По всьому світу є приклади біженців, які побудували успішні кар’єри у країні притулку, стали професіоналами у своїй справі, бізнесменами, блискучими громадськими діячами та артистами, прокладаючи шлях соціального, культурного та економічного розвитку приймаючої країни.

Більш детальна інформація про біженців на www.unhcr.org.ua