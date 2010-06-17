У суботу, 19 червня, о 12:00 біля Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні (вул. Мазепи, 15а)відбудеться акція пам`яті Голодомору «Не дамо згасити свічу пам’яті».

З цієї акції стартує міжнародна кампанія, яка пройде, крім України, ще у 32 країнах світу. Українці та громадяни інших країн не дозволять замовчати злочин геноциду-Голодомору 1932—1933 років, вшанують пам’ять невинно вбитих та нагадають всьому світові про події, які не повинні повторитися.

В суботу біля Меморіалу Голодомору помоляться за невинно вбитих ієрархи всіх українських церков, голова Українського інституту національної пам’яті Ігор Юхновський, президент Світового конгресу українців Євген Чолій, генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів, координатор кампанії в Україні Володимир В’ятрович.

Пам’ять загиблих українців прийдуть вшанувати співаки Ніна Матвієнко, сестри Тельнюк, лідер гурту «Гайдамаки» Олександр Ярмола, письменниця Оксана Забужко, актриса Ірма Вітовська та інші.

Організатори: Світовий конгрес українців та Український інститут національної пам’яті.

Мета кампанії «Не дамо згасити свічу пам’яті» — вшанування пам’яті мільйонів жертв Голодомору 1932—1933 років, недопущення замовчування справжніх причин, наслідків та організаторів геноциду. Кампанія пройде в Україні та 32 країнах світу і завершиться у Києві в листопаді 2010 року.

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