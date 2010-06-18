800 співробітників НТКУ попередили про скорочення

Представники колективу Національної телекомпанії України виступають проти запланованого суттєвого скорочення штату Першого Національного телеканалу.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні колективу НТКУ до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, затвердженому 16 червня на профспілковій конференції.

“Стиль новопризначеного менеджменту – відверте ігнорування законів, небажання будувати діалог з профспілками та цинічне розходження між словами і справами. Понад 800 співробітників телекомпанії отримали повідомлення, що їхні посади скорочуються, і з 1 липня 2010 року їх буде звільнено. Серед них - діти війни, афганці, чорнобильці, самотні матері та чоловіки, які утримують родину з малолітніми дітьми. Всупереч законодавству, інші посади людям ніхто не пропонував. Кадрова логіка і критерії добору працівників непрозорі”, - йдеться у зверненні представників НТКУ.

Також вони наголошують, що “до цього часу профспілки не отримали жодного обгрунтування скорочення, жодного офіційного документу, згідно з яким в НТКУ відбуваються зміни в організації виробництва і праці”.

“Ми, колектив Першого Національного, готові до змін та творчого пошуку. Але ми категорично проти реформування телекомпанії у протизаконний спосіб, і тому висловлюємо недовіру нинішній команді на чолі з Єгором БЕНКЕНДОРФОМ, та просимо призначення керівників, здатних у руслі закону та творчої атмосфери зберегти і зміцнити Перший Національний телеканал”, - йдеться у зверненні до В.ЯНУКОВИЧА.

УНІАН поки не вдалося отримати у керівництва НТКУ коментар з цього приводу.