Могильов каже, що незаконно за журналістами не стежить
18:52, 18 червня 2010Права людини
0 0
Міністру виспупив у ВР
Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що міліція не здійснює стеження ні за політиками, ні за журналістами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів.
«На сьогодні стеження незаконне не ведеться ні за ким в принципі. Такого бути не може», - сказав міністр.
А.МОГИЛЬОВ наголосив, що подібні заяви є просто інсинуаціями. Міністр зауважив, що, якщо комусь відомо про такі дії, то необхідно одразу є звертатися до Генпрокуратури.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter