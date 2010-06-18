Могильов каже, що незаконно за журналістами не стежить

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що міліція не здійснює стеження ні за політиками, ні за журналістами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання депутатів.

«На сьогодні стеження незаконне не ведеться ні за ким в принципі. Такого бути не може», - сказав міністр.

А.МОГИЛЬОВ наголосив, що подібні заяви є просто інсинуаціями. Міністр зауважив, що, якщо комусь відомо про такі дії, то необхідно одразу є звертатися до Генпрокуратури.