На Дніпропетровщині засуджено суддю за отримання хабара

Заступник голови Дніпровського райсуду міста Дніпродзержинська Ірина ВОРОНКО, яка отримала 15 тис. доларів хабара, засуджена до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, 17 червня 2010 р. Верховний суд України, розглянувши касаційну скаргу засудженої, залишив вирок Апеляційного суду Запорізької області від 11 лютого п. р. без змін.

Суддя І.ВОРОНКО отримала хабар у своєму службовому кабінеті 4 квітня 2007 р. і була викрита правоохоронцями. Суддя вимагала гроші від керівника одного з приватних підприємств Дніпродзержинська за прийняття на розгляд скарги на постанову слідчого прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно посадових осіб цього ПП. Суддя також запропонувала керівнику підприємства підробити офіційні документи для суду.