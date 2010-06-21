У Парижі розігнали демонстрацію китайців

У Парижі поліція розігнала демонстрацію, яку в неділю, 20 червня, організували представники місцевої китайської діаспори. Правоохоронці використали сльозогін.

За даними поліції, на вулиці в окрузі Белльвілль, де проходила акція, вийшло близько 8500 китайців. Вони протестували проти зростання кількості нападів на представників громади і вимагали у французької влади вжити комплексні заходи для подолання злочинності.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP, демонстрація втратила мирний характер після того, як близько 50 її учасників побилися з групою молоді. В результаті в конфлікт втрутилася поліція; троє людей були заарештовані, а демонстрація розігнана. Після того, як поліція застосувала сльозогін, демонстранти почали перевертати машини і на кілька годин перекрили вулиці в районі події.

Організатори демонстрації стверджують, що це була найбільша у Франції акція представників китайської громади.