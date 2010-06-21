Скасування віз між Ізраїлем і Україною впиралося в проституцію

Уряд Ізраїлю в неділю, 20 червня, проголосував за скасування візового режиму з Україною. Міністри більшістю голосів підтримали скасування. Троє представників партії ШАС в уряді голосували проти, деякі міністри від "Лікуда" утрималися.

Прем`єр-міністр Біньямін Нетаніягу сказав, що скасування віз для громадян України допоможе збільшити кількість туристів і, як наслідок, прискорить темпи економічного зростання, повідомляє News.ru з посиланням на радіостанцію "Коль Ісраель".

Раніше керівник МВС і міністерство юстиції виступали проти скасування. Вони стверджували, що відкриття кордону для громадян України матиме негативні наслідки для криміногенної обстановки в Ізраїлі. Міністр внутрішніх справ Елі Ішай, зокрема, повторював, що Україна - центр торгівлі живим товаром, і скасування віз зведе нанівець зусилля поліції у боротьби з проституцією в Ізраїлі.

Прихильники скасування, насамперед, голова МЗС Авігдор Ліберман, міністр внутрішньої безпеки Іцхак Аронович і міністр туризму Стас Місежніков, наводили як приклад результати скасування віз з Росією. За їх словами, відкриття кордону з цією країною не призвело до підвищення рівня злочинності в Ізраїлі.

За даними, наданими Ароновичем членам міжвідомчої урядової комісії, 2009 року серед російських туристів, які приїхали до Ізраїлю, не виявилося жодної людини, пов`язаної з криміналом. Міністр повідомив також, що поліцейські затримали 16 жінок, які нелегально прибули до Ізраїлю для заняття проституцією, і лише дві з них виявилися громадянками України.