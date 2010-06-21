Не розігрувати міжнаціональну карту через вбивство дитини просить Меджліс

Кримськотатарський меджліс закликає не акцентувати увагу на національностях убитого в Джанкої 5-річного хлопчика і підозрюваного в здійсненні злочину, вважаючи, що це може погіршити суспільно-політичну ситуацію на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, низка ЗМІ повідомляє, що підозрюваний у скоєнні злочину - кримський татар, ваххабіт, загибла дитина - слов`янської національності.

«Сподіваючись на швидке і об`єктивне розслідування всіх обставин трагедії, і оголосити судом особу, яка скоїла злочин, меджліс кримськотатарського народу звертає увагу на неприпустимість використання будь-ким національній приналежності потерпілого і злочинця, що може привести до різкого погіршення суспільно-політичної ситуації в Криму», - йдеться в заяві, яку розповсюдила його прес-служба.

Меджліс заявляє, що людина, яка скоїла злочин, «незалежно від його національності, походження або інших відмінностей», повинна понести покарання «в порядку, передбаченим чинним законодавством України і відповідно до рішення суду».

Меджліс висловлює співчуття сім`ї загиблого хлопчика.

У повідомленні також зазначається, що затриманий 27-річний чоловік страждає на психічне захворювання і перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня на околиці Джанкоя чоловік підійшов до дітей, які гралися в пісочниці біля приватного будинку і запропонував хлопчикові подивитися на птаха в небі. Коли дитина підняла голову, чоловік ударив його гострим предметом в шию і зник. Свідками вбивства стали 3-річна сестра хлопчика і 5-річна сусідка. Вони описали чоловіка міліціонерам. Підозрюваного затримали по гарячих слідах». Він дав зізнавальні свідчення. Правоохоронці встановлюють мотиви скоєння злочину. Раніше молодик «вже проявляв деякі дивності в поведінці», заявляє міліція.