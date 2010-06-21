У Києві стартувала міжнародна кампанія пам’яті жертв Голодомору (фото)

В суботу у Києві розпочалась міжнародна кампанія «Не дамо згасити свічу пам’яті», присвячена вшануванню жертв Голодомору 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, близько півтори тисячі людей зібралися біля Меморіалу Голодомору, аби помолитися і вшанувати пам`ять українців, які стали жертвами штучно організованого голоду в Україні 1932-33 рр.

Поминальну службу під час акції відправили Патріарх Київський та всія Руси-України ФІЛАРЕТ, Патріарх Української греко-католицької церкви Любомир ГУЗАР, ієрархи Української автокефальної церкви.

За словами голови Українського інституту національної пам’яті Ігоря ЮХНОВСЬКОГО, в 1933-му році "відбулося зумисне вбивство голодом етнічної групи українських селян".

Він нагадав, що до 1932-го року голод справді був по всій території Радянського Союзу. «Але треба чітко сказати, - підкреслив голова Інституту, - як було далі: першого січня 1933-го року Сталін – тодішній диктатор Радянського Союзу – виступив з явною погрозою спеціально до українських селян, здати зерно. А якщо вони його не здадуть, то їм буде погано і вони будуть суворо покарані. І з того часу по всій Україні не тільки почали забирати залишки їжі, а й виливати їжу з каструль і тарілок. Таким чином голод в Україні почав наростати».

За словами І.ЮХНОВСЬКОГО, у розпал голоду, зокрема влітку 1933 року, лише за один місяць – червень, в Україні голодною смертю померли 1 млн. 200 тис. осіб. Він також зазначив, що загальні втрати України, враховуючи тих, хто не народився, становлять близько 10 млн. осіб.

«І ці цифри є достеменні, я маю ці докази, вони лежать у Інституті, вони були зроблені судовим слідством, – підкреслив він. – Тобто, це було справжнє зумисне вбивство голодом».

А в цілому, за словами І.ЮХНОВСЬКОГО, під час Голодомору було вбито 3 мільйони 360 тисяч осіб. «А якщо порахувати те, що люди не народилися, бо просто не могли народитися, то загальні втрати України справді сягають десяти мільйонів чоловік», – підсумував він.

І.ЮХНОВСЬКИЙ також висловив жаль, що серед присутніх конфесій у спільній поминальній службі не брали участь представники Української православної церкви Московського патріархату.

В свою чергу глава УГКЦ зазначив, що ця акція дуже важлива, оскільки ще раз нагадує про страшні злочини, “допустити яких ми в жодному разі не можемо”.

«Треба, щоб люди щиро задумалися, – сказав він, – тому що все те страшне може повторитися. Така властивість історії. Але якщо ми щиро бажатимемо, старатимемося усвідомити це страшне лихо, злочин, то при Божій допомозі вдасться запобігти таким речам в Україні чи в будь-якій іншій державі світу».

Глава УГКЦ підкреслив, що акцію не варто розцінювати як протест проти слів Президента Віктора ЯНУКОВИЧА у Страсбурзі, що начебто «Голодомор – не геноцид українців».

За його словами, хоч В.ЯНУКОВИЧ і є Президентом України, але «не є абсолютним речником народу, як і будь-який інший Президент будь-якої країни, тому не варто дивитися на це, як на протест”. “Треба чинити так, як велить наше серце, серце народу», – додав Л.ГУЗАР.

За словами координатора кампанії в Україні Володимира В`ЯТРОВИЧА, освячені під час сьогоднішньої акції свічки розійдуться містами України і світу. Зокрема, вони побувають у Великій Британії, Австралії, США, Іспанії, Канаді, Аргентині, Бразилії, Греції, Росії тощо. Планується, що дана кампанія загалом пройде у 32 країнах, участь в ній візьмуть представники різних релігій та конфесій, політики, представники влади та української діаспори. Свічка також побуває у резиденціях Європарламенту та Організації Об’єднаних Націй.

«Українці та громадяни інших країн не дозволять замовчати злочин геноциду-Голодомору 1932-1933 років, вшанують пам’ять невинно вбитих та нагадають всьому світові про події, які не повинні повторитися», - зазначив В.В’ТРОВИЧ. За його словами, кампанія завершиться у Києві в листопаді 2010 року.

Фото УНІАН