У Харкові працівники заводу перекрили дорогу: вимагають зарплату

Сьогодні зранку у Харкові декілька сотень працівників державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» перекрили дорогу, вимагаючи виплати зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбувається поблизу прохідної заводу, перекрито вулицю Жовтневої Революції.

Працівники підприємства заблокували прохідну і заявили, що вони не припинятимуть страйку, поки їм не виплатять зарплати.

На місці події з учасниками акції спілкувалися керівники підприємства, представники профспілки. Страйкарі вимагають, щоб до них прибули керівники обласної влади.

Як повідомили УНІАН у Харківській облдержадміністрації, «ситуація на заводі складна», борг із зарплати за 5 місяців становить близько 16 млн. грн.

45% обсягу виробництва заводу ім. Шевченка становили телефонні станції, але вже тривалий час «Укртелеком» не робить замовлень на цю продукцію, сказав представник облдержадміністрації, коментуючи ситуацію. За його словами, керівництво ОДА неодноразово зверталося до Міністерства промполітики і Кабінету міністрів з проханнями і пропозиціями вирішити проблеми виробництва і зарплат на цьому державному підприємстві.