У законопроекті ПР про місцеві вибори кампанію скоротять до 50 днів?

Законопроектом про вибори до місцевих рад, що запропонований Партією регіонів, передбачено радикальне скорочення тривалості виборчої кампанії та інші радикальні зміни.

Про це пише газета “Дзеркало тижня” з посиланням на джерело (№ 23 (803) 19-25 червня 2010 року).

Зокрема, законопроект Партії регіонів передбачає, що вибори до місцевих рад призначаються на останню неділю шестидесятиденного терміну від дня ухвалення рішення щодо їх проведення. Відповідно, виборча кампанія скорочується до 50 днів, а не 90, як передбачено чинним законодавством.

За інформацією видання, згідно із законопроектом Партії регіонів, усі виборчкоми планується формувати зверху «вниз», для найвищого рівня - рішенням ЦВК, для решти - рішенням вищих комісій.

До того ж, право подання кандидатури до складу територіальних виборчих комісій мають відповідні місцеві організації політичних партій, повідомив співрозмовник газети.

На даний момент триває узгодження окремих норм запропонованого законопроекту у середовищі фракцій, які є членами парламентської коаліції.